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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : تحذير طارئ وهام لسكان العاصمة " صنعاء " وهذه المحافظات مما سيحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة ( تفاصيل )

حذّر المركز الوطني للأرصاد من كتلة غبار واسع الانتشار مصدرها شمال ووسط الجزيرة العربية خلال الـ24 ساعة المقبلة. وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم الأربعاء، تأثر صحاري محافظات حضرموت، الجوف، مأرب وشبوة من كتلة الغبار. جديد اب برس : Advertisements وقال ”من المحتمل أن تتأثر بكتلة الغبار خلال الساعات المقبلة أجزاء من المرتفعات الجبلية، لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار، ويرافقها انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجة إلى درجتين مئوية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية“. وأهاب المركز بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة بالمناطق المتوقع تأثرها بموجة الغبار وكذا المناطق المتوقع فيها انخفاض درجات الحرارة الصغرى من الأجواء الباردة.

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