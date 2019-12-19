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عدن - ياسمين التهامي - هذا النوع من البسباس يجعلك تعاشر زوجتك في اي وقت ويبعدك عن الشيخوخة المبكرة ...بشرى سارة لليمنيين عشاق الفلفل الحار

كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الحارة بشكل منتظم يقي من عدة اضطرابات وأمراض، كما تقلل من احتمالات الوفاة المبكرة لدى الإنسان بنسبة 25%. وأجرى معهد نوروميد للبحوث والتطبيب الدراسة التي أثبتت أن من يأكلون الفلفل الحار النوع لاحمر أربع مرات في الأسبوع هم الاكثر فحولة ونشاط جنسي كما انهم الأقل عرضة للوفاة المبكرة والسكتة الدماغية، بالمقارنة بالأشخاص الذين يمتنعون عن تناوله.

وأجريت الدراسة على 22 ألف شخص كعينةٍ تم مواكبتها على مدار 8 سنوات، كما تم متابعة عاداتهم الغذائية بدقة، لتؤكد النتائج في النهاية على أن الطعام الحار يقلل عرضة الإصابة بكافة الوفيات الناجمة عن مشاكل القلب، بنسبة 34 في المئة.

وعن السر في ذلك، أكدت الدراسة أن مادة الكابسيسين التي تتسب في حرارة مذاق الفلفل هي التي تحمي صحة الإنسان من اضطرابات وتطيل عمره بالشكل المذكور. جديد اب برس : Advertisements

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