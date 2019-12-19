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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" مريضه تصيب الاطباء وجميع العاملين في المستشفى بالصدمه ... تفاصيل

وضعت سيدة مصرية في منتصف العقد الثالث من العمر 5 توائم بحالة صحية جيدة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر جنوب البلاد.

وتعد هذه الولادة الثانية لهذه السيدة، لتنجب ”ولدًا و4 بنات“، يبلغ حجم كل طفل قرابة 2 كيلو جرام

جديد اب برس :

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وفي بيان عن المستشفى، قال الدكتور وليد عبدالبديع، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى العام في مركز ديروط العام، إن الأم وصلت إلى المركز الطبي، وتظهر عليها أعراض الولادة، وكانت بمنتصف شهرها الثامن من الحمل، وجرى على الفور إجراء جراحة قيصرية لها.

وأضاف الطبيب المختص أن هذا هو الحمل الثاني للسيدة، حيث كانت ترغب في الإنجاب مرة أخرى، وتناولت بعض الأدوية التي تساعد في تنشيط التبويض.

يذكر أن مثل هذه الحالات تتطلب تدخل بعض مؤسسات الدولة في توفير الألبان الخاصة بالأطفال، حيث اعتاد محافظو الأقاليم تقديم مساعدات مادية وعينية للأسرة التي تشهد ولادة أكثر من توأم.