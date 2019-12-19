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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأه من تكون الشخصيه ... مذيعة قناة اخباريه مشهورة تعترف : انا معجبه بهذه الشخصيه

ردت الإعلامية اللبنانية غادة عويس على مغرد حاول إحراجها بعد اختيار البعض لها كأفضل إعلامية في 2019 باستفتاء أقامه الكاتب أسعد طه.

وقال أحد الأشخاص : غاده عويس. معجبه بنفسها وبمن يمدحها لذلك هي تعيد تغريدة كل من يمدحها ولا تطبق المثل اللي يقول (مادح نفسه كذاب ) .

و ردت غادة على تلك التغريدة قائلة: طبعاً معجبة وهذا مطلوب وهو جزء من الثقة بالنفس الضرورية في مهنة الصحافي التلفزيوني فإذا لم أنجح في أن أعجب نفسي فكيف أعجب جمهوراً بحجم جمهور الجزيرة؟ إنما حتماً لا أمدح نفسي بل أترك ذلك للجمهور الكريم وهو قام بالواجب وأنا شاكرة له.

جديد اب برس :

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