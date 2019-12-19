شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام كامل من القهر ... شاهدوا ما حدث اليوم لـ خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز؟؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد عام كامل من القهر ... شاهدوا ما حدث اليوم لـ خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز؟؟

أسفت خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، اليوم الثلاثاء، لقرار اتحاد كرة القدم الإيطالي بلعب مباراة كبرى في السعودية. ومن المقرر إقامة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، يوم الأحد المقبل، في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. جديد اب برس : Advertisements وتقام المباراة في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، حيث إقيمت مباراة كأس السوبر لعام 2018 في جدة. وقالت خديجة جنكيز في إشارة إلى السعودية “أنا شخصياً أشعر بالحزن الشديد الآن لأن كرة القدم تستخدم للترويج لهذا المكان”. سعوديون اعتبروا تصريحها، تعرضا لسمعة المملكة أمام المجتمع الدولي. يشار إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018عندما توجه إلى هناك لاستخراج اوراق للزواج من جانكيز. وأشارت استنتاجات وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي. (د ب أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام كامل من القهر ... شاهدوا ما حدث اليوم لـ خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.