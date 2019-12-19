شكرا لقرائتكم خبر عن نجله يعلّق ... بعد فترات من التأجيل والتقديم والتغيير المتكرر للإجراءات والقضاة ... تفاصيل جديده بشأن محاكمة سلمان العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف د.عبدالله العودة نجل الداعية الشيخ د.سلمان العودة المعتقل في سجون السعودية عن أنّ جلسة النطق بالحكم على والده ستكون غداً الخميس.

وقال في تغريدةٍ له على “تويتر”: “فجأة، بعد فترات من التأجيل والتقديم والتغيير المتكرر للإجراءات والقضاة، علمنا أن جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة في محاكمته السرّية ستكون غداً بإذن الله”.

وأضاف أن هذا “خلافاً لما قررته المحكمة سابقا من أن الجلسة ستكون بعد شهر ونصف”.

وسبق للسلطات أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرذات، دون تقديم أي سبب واضح، حيث يحجم القضاة عن الظهور، فيما ترفض السلطات القضائية تقديم أسباب واضحة للتأجيل.

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وسبق لعبد الله العودة أن اتهم السلطات بالتلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض والده لانتهاكات متعددة في النقل من السجن وإليه، وتعرضه لانتهاكات داخل سجن الحاير، الذي يقع في العاصمة السعودية الرياض.

وتطالب النيابة العامة بإعدام العودة بعد أن وجهت إليه عدداً من التهم، منها الانتماء لمنظمة محظورة، ويقصد بها رابطة العلماء المسلمين، إضافة إلى “عدم الدعاء لولي الأمر” و”السعي للإفساد في الأرض”.

وكانت السلطات السعودية قد شنّت حملة اعتقالات عنيفة ضد المنتمين لتيار الصحوة في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول عام 2017، وسط تهديدات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسحق هذا التيار، نظراً لما يمثله من عائق لوصوله إلى سدة الحكم في البلاد.

فجأة، بعد فترات من التأجيل والتقديم والتغيير المتكرر للإجراءات والقضاة، علمنا أن جلسة النطق بالحكم على الوالد #سلمان_العودة في محاكمته السرّية ستكون غداً بإذن الله (وهذا خلافاً لماقررته المحكمة سابقا من أن الجلسة ستكون بعد شهر ونصف!)

أسأل الله له وللبقية الفَرَج العاجل.

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