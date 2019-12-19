قيادي حوثي يلوح ببيع منازل قيادات الشرعية في صنعاء

ألمح قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، إلى وجود نية لدى جماعته لبيع منازل قيادات الحكومة الشرعية الواقعة تحت سيطرتها في العاصمة صنعاء.

وقال القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر،: "الذين أكلوا البلاد والعباد، وذهبوا للارتزاق كانوا جزءا من مشكلة الرواتب ومشرعنين لإجرام عدوان التحالف"(في إشارة للتحالف العربي).

وأضاف، "أقترح على مجلس النواب أن يضع قانونا يسمح ببيع بيوتهم ودفع قيمتها للموظفين رواتب ابتداء من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤول مرتزق"، وفق قوله.

وطلب من أنصاره ذكر أسماء القيادات التي تمتلك عقارات في صنعاء.

وكانت ميليشيا الحوثي اقتحمت كثير من منازل قيادات الحكومة الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات سياسية وسيطرت عليها منذ انقلابها مطلع عام 2015م.



