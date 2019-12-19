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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الأربعاء 18 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

الجبواني يلتقي رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الأربعاء 18 ديسمبر 2019 مكتب التربية والتعليم يكريم اوائل طلاب الثانوية العامة بمأرب الأربعاء 18 ديسمبر 2019 مجلس وزراء الاتصالات العرب يختتم دورته الـ 23 الأربعاء 18 ديسمبر 2019 إبرلين تعلن رفضها لعقوبات الكونغرس الأمريكي على خط الغاز الروسي الأربعاء 18 ديسمبر 2019 مكتب مياه الريف بالمهرة ينظم دورة تدريبية في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الأربعاء 18 ديسمبر 2019 محافظ حجة يدشن مشروع توزيع المواد الايوائية للأسر النازحة الأربعاء 18 ديسمبر 2019 Advertisements مستشارة ألمانية: بكين لم تمارس أية ضغوطات على "هواوي" الأربعاء 18 ديسمبر 2019 تدشين دورة تدريبية لمشغلي مشاريع مياه الريف في المهرة الأربعاء 18 ديسمبر 2019 اجتماع بسقطرى يقر اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي بالمحافظة الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الأوقاف تنعي امام وخطيب جامع هائل بمأرب الأربعاء 18 ديسمبر 2019 المخلافي يناقش مع منظمة (سوليدارتي) الفرنسية تدخلاتها الانسانية في تعز الأربعاء 18 ديسمبر 2019 أبين.. انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الحصن الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الحمد يتفقد سير الامتحانات النصفية بمركز محو الأمية الامتحاني بمنطقة العقاد الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الحضرمي يبحث مع المبعوث الاممي تقييم اتفاق ستوكهولم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل حول "البروتوكول الدولي" الأربعاء 18 ديسمبر 2019

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