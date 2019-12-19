عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوكيل عبدون يزور ثانوية حورة للبنين بوادي حضرموت

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - حورة

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون، برفقة مدير عام مكتب التربية والتعليم بمديريات وادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد أحمد فلهوم، صباح اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لثانوية حورة بوادي حضرموت.

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وطاف الوفد الزائر على بعض القاعات الامتحانية .. متعرفا على سير العملية الامتحانية للطلاب ومستوى سير العملية التربوية والتعليمية في الثانوية خلال الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠١٩م-٢٠٢٠م.

بدوره عبر مدير الثانوية الأستاد محمد باوزير عن سعادته الغامرة بهده اللفتة الكريمة من الوفد التربوي .. آملا أن ترى أهداف هذه الزيارة النور وأن تحقق نتائج طيبة تخدم العملية التربوية والتعليمية داخل المديرية وأن يتم إنتشال جميع صروح التعليم بالمديرية من الوضع السيئ الذي تمر به، مشيرا أن الهموم كبيرة لكن الآمال والتطلعات أكبر.