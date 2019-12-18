بن حبريش يطلع على تحضيرات انعقاد المؤتمر العام لفرع نقابة المهندسين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا أطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم، على التحضيرات للمؤتمر العام لفرع نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة المقرر عقده في يناير القادم.

Advertisements وأستمع الوكيل بن حبريش من رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية على الترتيبات والتحضيرات الجارية للمؤتمر الذي سيشارك فيه نحو 700 مهندسًا ومهندسة. وأوضح رئيس اللجنة المهندس عمر مبروك مخير الأنشطة الجارية من حصر المهندسين وصرف البطائق الإلكترونية لهم. وحث وكيل أول حضرموت على التحضير الجيد لانعقاد المؤتمر العام لفرع النقابة وانتخاب هيئاتها التنفيذية بما من شأنه تنظيم العمل المهني , وتقديم الخدمات للمهندسين الذين يعدون بناة الأوطان.

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