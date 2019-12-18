الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل حول "البروتوكول الدولي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بإدارة المراسم ، اليوم، بمقر الامانة بالعاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل حول "أسس البروتوكول الدولي" والمقدمة لمنسوبي مراسم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

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وتناقش الورشة خلال الفترة من 17-18 ديسمبر الجاري ،عددا من الموضوعات والسياسات والآليات المتبعة في البروتوكول الدولي بأسلوب الأمانة العامة منها إنشاء سياسات المراسم، وطريقة انشاء دليل المراسم الخاص، واجراءات تنفيذ العمل وانشاء المعايير الخاصة بالمراسم بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات المركز. كما تضمنت ورشة العمل استعراض أهم المعايير المعتمدة لتنفيذ المراسم الدبلوماسية، وآليات تطبيق نظام الجودة للمراسم "SOP’S" وفقا لإجراءات ومواصفات نظام شهادة الآيزو في الجودة (9001-2015) والتي حصلت عليها ادارة المراسم في الأمانة العامة لمجلس التعاون عام 2018م.

واشار رئيس المراسم في الأمانة العامة مطلق أبوثنين ،إلى أهمية هذه الورشة للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال المراسم والبروتوكول الدولي لدى الطرفين، ووفق أهم المعايير والاجراءات العالمية المتبعة في هذا المجال.