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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحمد يتفقد سير الامتحانات النصفية بمركز محو الأمية الامتحاني بمنطقة العقاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - القطن
تفقد حداد عوض الحمد مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمديرية القطن، عصر الأربعاء، سير الامتحانات بالمركز الامتحاني بمنطقة العقاد في آخر الامتحانات في مادة الثقافة العامة.
واطلع الحمد عن كثب على سير الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الاول للعام 2020/2019م في المركز .. متمنينا لجميع الدارسات التفوق والنجاح وتحقيق درجات حسنة في الامتحانات.
وأعرب الحمد عن شكره وتقديره لحرص ومتابعة مدير عام مديرية القطن عبداللطيف محمد النقيب، والمدير العام للإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي والصحراء الأستاذ أنور حسين منيباري.
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