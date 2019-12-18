أبين.. انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الحصن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - أبين

دشن محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم ، بدء المرحلة الثالثة لمشروع إعادة تأهيل محطة مياه الحصن، الذي تنفذه مؤسسة ينابيع الخير، بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة الكويت بجانبكم.



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ووجه محافظ أبين، الجهات ذات الاختصاص بتذليل كافة الصعوبات وتسهيل المهام لإنجاز وانجاح كافة المشاريع الهادفة لتحقيق المصلحة العامة.

وقدم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي، شرحا حول مكونات المشروع التي تتضمن تأهيل وصيانة وتشغيل 10 آبار، وتأهيل مبنى المحطة القديم، وتجهيز قسم الصيانة وتدريب الكادر البشري بالمحطة، وتوريد وتركيب وتشغيل محول 10 ميجا فولت أمبير وتوابعه.

كما استعرض منسق منظمة كير العالمية، أعمال مشروع رأس الخور المغذي لمنطقة عبر عثمان والكمب والطرية الذي من خلاله سيحد من وصول مياه سيول وادي حسان إلى البحر، وسيغذي منطقة عبر عثمان، الطرية، الكمب، العصلة، خبان، الشيخ سالم والرملة.