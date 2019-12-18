المخلافي يناقش مع منظمة (سوليدارتي) الفرنسية تدخلاتها الانسانية في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تعز

ناقش وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، اليوم الأربعاء ، مع فريق منظمة (سوليدارتي) الفرنسية برئاسة فرانسوا، التدخلات الإنسانية في المجالات الصحية والبيئية بالمحافظة.

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وخلال اللقاء ،تطرق وكيل أول المحافظة إلى الأوضاع الكارثية التي أفرزتها حرب المليشيا الحوثية واستمرار الحصار والاضرار الفادحة التي لحقت بالمستشفيات والمراكز الصحية وانعكاس ذلك على الظروف البيئية وانتشار الأمراض والأوبئة.

من جانبة اكد مدير منظمة (سوليدارتي) ، إن المنظمة ستعمل في مجال الإصحاح البيئي و المنشآت والمرافق الصحية بالمحافظة ،وتسعى إلى إفتتاح مكتب داخل المدينة خلال الايام القادمة..منوها إلى أن المنظمة في مرحلة التقييم والحصر للأضرار التي خلفتها الحرب وسيكون العمل في مركز المدينة والارياف.