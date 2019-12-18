- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأوقاف تنعي امام وخطيب جامع هائل بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - مأرب
نعت وزارة الاوقاف والارشاد ،امام وخطيب جامع هائل بمحافظة مأرب محمد نكيع، الذي وافاه الاجل ،اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال الارشاد الدعوي والاجتماعي.
واشاد بيان النعي الصادر عن مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة بمناقب الفقيد وادواره الارشادية والوطنية وعطائه المتفاني من اجل الاصلاح الاجتماعي وتعزيز النسيج المجتمعي وتنوير الناس بالعديد من القضايا الوطنية والاجتماعية..مؤكداً ان رحيله مثل خسارة لوزارة الاوقاف ومكتبها بمأرب والعمل الارشادي والدعوي.
وعبر البيان عن احر التعازي واصدق المواسأة لاسرة الفقيد ومحبيه بهذا المصاب الأليم .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تنعي امام وخطيب جامع هائل بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.