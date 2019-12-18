الأوقاف تنعي امام وخطيب جامع هائل بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

نعت وزارة الاوقاف والارشاد ،امام وخطيب جامع هائل بمحافظة مأرب محمد نكيع، الذي وافاه الاجل ،اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال الارشاد الدعوي والاجتماعي.

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واشاد بيان النعي الصادر عن مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة بمناقب الفقيد وادواره الارشادية والوطنية وعطائه المتفاني من اجل الاصلاح الاجتماعي وتعزيز النسيج المجتمعي وتنوير الناس بالعديد من القضايا الوطنية والاجتماعية..مؤكداً ان رحيله مثل خسارة لوزارة الاوقاف ومكتبها بمأرب والعمل الارشادي والدعوي.

وعبر البيان عن احر التعازي واصدق المواسأة لاسرة الفقيد ومحبيه بهذا المصاب الأليم .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان.