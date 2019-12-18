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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسقطرى يقر اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سقطرى
أقر اجتماع عقد ،اليوم ، بمديرية حديبو محافظة سقطرى برئاسة محافظ المحافظة رمزي محروس ،اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي بالمحافظة.
واكد المحافظ محروس في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة رائد الجريبي ومدير الشرطة العقيد فائز الشطهي ومدير عام الهيئة العامة للمصائد سعد بازياد وعدد من مدراء عموم المحافظة والمعنيين ورؤساء الجمعيات،على أهمية إقرار لائحة تنظيم الصيد التقليدي للحفاظ على الثروة السمكية.
ووجه محروس بانشاء صندوق في الهيئة العامة والمصائد بحيث يكون الصندوق في مصلحة الصيادين من ابناء المحافظة.
من جانبه اكد رئيس الهيئة العامة المصائد السمكية بالمحافظة سعد ،ان الثروة السمكية سشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ أنظمة لائحة الصيد التقليدي.
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