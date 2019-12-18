- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين دورة تدريبية لمشغلي مشاريع مياه الريف في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
نظم مكتب مشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة، اليوم، دورة تدريبية لـ60 متدرباً من اللجان المشغلة للمشاريع في مجال (الإدارة -التشغيل - الصيانة) يمثلون ( 20) مشروعاً .
وتلقى المشاركون في هذه الدورة العديد من المعارف والمفاهيم حول كيفية إدارة وتشغيل مشاريع المياه وصيانتها والحفاظ على استمراريتها من خلال المحاضرات النظرية والتطبيقية والنزول إلى بعض المشاريع.
وأوضح مدير عام مكتب مشاريع مياه الريف بالمحافظة يوسف بن محيسن أن هذه الدورة تأتي استكمالا لدورة سابقة أجريت لـ90 متدرب يمثلون (30) مشروعاً ولمدة ثلاث ايام بدعم من منظمة اليونيسيف بعدن وتمويل من الاتحاد الأوربي .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الدورة واستيعاب المفاهيم والمعارف التي سيتلقونها خلال فترة الدورة وتطبيقها على أرض الواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين دورة تدريبية لمشغلي مشاريع مياه الريف في المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.