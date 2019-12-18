حكومة المرتزقة ترفض الافراج عن اسرى الانتقالي والاخير يرد بحجز المشتقات النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن مجاميع فبلية واخرى تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، تواصل إحتجاز العديد من قاطرات المشتقات النفطية في منطقة العلم وذلك للمطالبة بالافراج عن الاسرى في سجون حكومة المرتزقة بشبوة.

واوضح عدد من ذوي الأسرى أن حكومة المرتزقة تماطل في اتمام صفقة تبادل الاسرى مع الانتقالي، حيث ما زالت تحتجز العشرات من الاسرى في سجونها بمحافظة شبوة مشيرة الى امتناع حكومة المرتزقة عن إطلاق سراح الاسرى والمعتقلين رغم الاتفاق على تبادل الاسرى.

وبحسب المصادر فقد دفعت مليشيا الامارات بتعزيزات عسكرية الى منطقة “بلحاف” في شبوة، حيث تملك الامارات هناك قاعدة عسكرية بالاضافة الى وصول تعزيزات مماثلة الى معسكر العلم الذي يعد من اكبر المعسكرات التابع للقوات الاماراتية والواقع شرقي مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.