جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
أكد رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء علي الموشكي، اليوم الأربعاء، أن واجبات الأمم المتحدة في اتفاق السويد لم ينفذ أي بند منها حتى تأهيل الموانئ، وفرق التفتيش خرجت من الحديدة بعد اعتراض الإمارات عليها.
وقال اللواء الموشكي” لا زلنا نرى ضحايا يوميًا في مختلف مناطق الحديدة بفعل القصف المعادي منذ عام على اتفاق السويد”، موكدًا شن طيران العدوان أكثر من 72 غارة على الحديدة كان منها 34 غارة خلال فترة قيادة الجنرال أبهيجت جوها.
وأوضح أن اليمنيون محرومون من دخول أكثر من 450 سلعة عبر ميناء الحديدة ولا يزال حصار الدريهمي مستمرًا من قوى العدوان.
وأضاف” كنا ننتظر من منظمة الصليب الأحمر أن توزع الدواء والغذاء على أهل الدريهمي فإذا بها تفاوضهم على الرحيل من ممتلكاتهم وأرضهم”.
وبين اللواء الموشكي أن من يخرج إلى البحر اليمني يقتل أو يسجن بعد اقتياده إلى جيزان من قبل قوى العدوان، مؤكدًا الجاهزية للقيام بعملية تبادل أسرى جزئية أو كاملة إلا أن قوى العدوان لا تزال متعنتة.
وتابع اللواء الموشكي بالقول” قدمنا مقترح بسحب قواتنا العسكرية خارج محافظة الحديدة مقابل سحب الطرف الآخر أيضًا من المحافظة لكنهم ردوا بأنهم يستطيعون فقط أن يتراجعوا على أجناب شارعي صنعاء في الحديدة لـ 350 متر”.
وأردف قائلًا” أعضاء فريقنا في فرق المراقبة تتعرضوا للتهديد المباشر من الطرف الآخر عبر الأطقم والسيارات والاتصال المباشر ولا زلنا نتحمل حتى الآن”.
وأكد اللواء علي الموشكي أن الأيام العشرة الماضية في مناطق الحديدة كانت عبارة عن حرب مكتملة الأركان من طرف قوى العدوان بحجة أنهم أدخلوا قوات جديدة رغم أن هذه الخطوة تعد أيضًا خرقًا للاتفاق.
وذكر اللواء” اتفقنا على فتح ممرين إنسانيين في الدريهمي وحيس، ونحن فتحنا الممر في حيس في حين أن الطرف الآخر أطبق الحصار تماما على الدريهمي”.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء الموشكي يؤكد فشل اتفاق السويد واعتراض الإمارات على تأهيل الموانئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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