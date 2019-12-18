عـــــاجل : الملك سلمان يصعق الجميع ويصدر قبل قليل أمر ملكي مفاجئ .. وصدمة واسعة تعمم مدن المملكة

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عدن - ياسمين التهامي -

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين؛ أمرًا ساميًا بشأن فقرة تراثية لا يخلو منها أي فرح أو مناسبة في السعودية.

ونصَّ الأمر السامي -بحسب صحيفة "أخبار24" السعودية-، على "اعتماد فرقة الدرعية، لتكون الفرقة التي تؤدي العرضة السعودية في المناسبات التي يحضرها الملك سلمان بن عبد العزيز، أو ولي العهد محمد بن سلمان".

وشدد الأمر السامي، على ضرورة "أخذ الموافقة على إقامة العرضة في تلك المناسبات"، إضافةً إلى منع أي جهة حكومية من إقامة فعاليات "العرضة السعودية" دون موافقة مسبقة.

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جدير بالذكر، أنه لا توجد مناسبة رسمية أو اجتماعية في السعودية إلا وتتضمن فقرة رقصة العرضة، التي يؤديها أفراد الشعب، وتعتبر من التراث السعودي.

والعرضة النجدية وتسمى أيضًا بالعرضة السعودية، وهي عبارة عن رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم أبيات شعر معينة.

ويلي إلقاء أبيات الشعر رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معينة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدي العرضة زيًّا خاصًّا

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