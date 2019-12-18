ابو بكر القربي : يفجر مفاجاة من العيار الثقيل ويصارح الشعب اليمني بتغريدة صادمة (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - الاستخبارات الفرنسية : تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن الجنرال الايراني المتواجد في العاصمة صنعاء وحجم القوة التي معه وماذا يعمل عاجل : الصحفي فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع .. ويفضح الحوثيين بسؤال واحد بعد عزمهم بمصادرة العملة من الطبعة الجديدة (شاهد) مستشار الرئيس : يكشف عن ضغوطات جديدة وخديعة و يصف الاتفاق بأنه ولد ميتا مشهد مخيف وصادم .. جثث الموتى تخرج من تحت الأرض في السعودية (شاهدصور وتفاصيل مرعبة)

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