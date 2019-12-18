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عدن - ياسمين التهامي - في موسم الرياض ... سعودي يتجرش جنسيا بـ أجساد الفتيات وعدسة محترفة تصطاده

ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض، مساء الأحد، القبض على مواطن سعودي يستخدم أسلوبًا شيطانيًا للتحرش بالفتيات في موسم الرياض.

وبحسب حساب "أخبار السعودية" على "تويتر"، فإن الأجهزة الأمنية في موسم الرياض ألقت القبض على السعودي بعد قيامه بسلوك مخالف في إحدى الفعاليات، دون مزيد من التفاصيل.

جديد اب برس :

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من جانبها، كشفت مصادر إعلامية، أن المواطن السعودي لم يكن يرتدي الشماغ والعقال، بهدف التمويه على أنه غير سعودي، ويتحسس أجزاء من أجساد الفتيات في الفعاليات.

وأشارت المصادر، إلى أن إحدى الفتيات صرخت بسبب تحسس أجزاء من جسدها من جانب الشخص الذي كان يقف خلفها، لينتبه من حولها، ويبلغوا الجهات المختصة.

وشهدت الفعاليات التي تقيمها هيئة الترفيه في مختلف مناطق السعودية، حوادث تحرش وأخرى جنسية صادمة، بسب الاختلاط بين الشباب والفتيات.