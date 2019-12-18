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عدن - ياسمين التهامي - عاجـــــــــل:إعلان عسكري قبل قليل...اللواء جواس ينقلب على الرئيس هادي والمجلس الانتقالي يتأهب للحرب

يواصل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عيدروس الزبيدي، استقطاب القادة العسكريين الجنوبيين، في تحرك يكشف ترتيبات للانقلاب على اتفاق الرياض، وخوض معركة وشيكة مع الحكومة الشرعية.

وبث موقع المجلس على الإنترنت إعلانا عسكريا عن استقبال، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، العميد الركن ثابت مثنى جواس.

جديد اب برس :

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وقال الموقع ان العميد جواس، أكد جاهزية منتسبي محور العند واللواء 131 مشاة لخوض المعارك والدفاع عن الوطن ومكتسباته الغالية وتنفيذ كل مايوكل إليهم من مهام للدفاع عن الوطن، في إشارة إلى استعداده التمرد على الشرعية وخوض معارك ضدها.

يأتي هذا في ظل تحركات واستعدادات يجريها الانتقالي بدعم وتوجيه إماراتي للتقدم ومحاول الانقضاض على شبوة.