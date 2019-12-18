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عدن - ياسمين التهامي - " ليس الميسري ولا الجبواني" رغم اعلان ولائه المطلق للرئيس هادي ... الزبيدي يخضع لهذا العدو اللدود للامارات والانتقالي ويستسلم
أظهرت صورة حصل عليها يمن تايم من استقبال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي للواء ثابت جواس قائد محور العند .
وأكدت مصادر يمن تايم ان لقاء الزبيدي بالعميد جواس سبقه لقاء مماثل بالعميد فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة .
جديد اب برس :
المصادر اكدت ان الزبيدي ابدى مرونة شديدة وتجاوب مع مطالب البطل جواس لوقف نشر العنصرية بين ابناء الجنوب وعدم بث الكراهية ضد ابناء المحافظات الشمالية .
وكان جواس قد اعلن مرارا وتكرارا ولائه المطلق للرئيس هادي وانه سيقف لكل ثوته ضد من يرغبون في تقسيم اليمن وتحويله الى كانتونات سواء كانوا من ابناء اليمن او من خارجها ( في اشارة للامارات التي شكلت ميليشيات في الجنوب .)
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