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عدن - ياسمين التهامي - جعلت عبد الملك الحوثي يطير من شدة الفرح ... طعنة غادرة تقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وجهها القشيبي وهزت كل اركان الشرعية

وصل عدد من ضباط وافراد الجيش الوطني اليوم الى صنعاء. وكشف محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للمليشيا الحوثي عن وصول عددا من الضباط والجنود في الجيش الوطني ,الى صنعاء ,حيث تسيطر جماعته. جديد اب برس : Advertisements وقال البخيتي انه تشرف بلقاء خمسة من العائدين الى صنعاء , وهم: عبدالرحمن المقدشي حسن الوصابي إب القفر

عبدالوهاب محمودصالح الجماعي إب القفر

فيصل احمد عبده الزايدي إب القفر

وليد الدحامي سعيد الزايدي إب القفر

احمد مجاهد سعيد قايد الزايدي إب

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