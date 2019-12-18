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عدن - ياسمين التهامي - تسعيره جديده للبيض ... شاهد السعر الجديد في المناطق الخاضعه لسيطرة الحوثيين

اقر اجتماع بوزارة الصناعة التابعة لحكومة الحوثيين الانقلابية عقد يوم امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وأمين العاصمة حمود عباد مع كبار تجار وموزعي البيض ، سعر طبق البيض للمستهلك الف 375 ريال و45 ريال للبيضة الواحدة .

وشدد الاجتماع على الالتزام بالبيع بالفواتير الرسمية وإقامة نقاط للبيع المباشر للمواطنين واشهار الأسعار والتوزيع الى كافة محافظات الجمهورية اليمنية .

جديد اب برس :

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وفي الاجتماع شدد وزير الصناعة على ضرورة مراعاة تجار البيض لظروف البلاد .. موضحا أن أي زيادة في أسعار البيض يتم مناقشتها وطرحها مع الوزارة لمعرفة المبررات السعرية والاتفاق على قائمة موحدة تراعي تلك المتغيرات والمفارقات السعرية تحت قاعدة لاضرر ولا ضرار.

من جانبه أوضح أمين العاصمة ان الدولة تقف في صف المستهلك بصورة رئيسية بشكل لا يتعدى على مصلحة التاجر ولن تسمح بالمزايدة في ذلك .. مشيرا إلى أنه سيتم اغلاق كافة المحلات التي لا تلتزم باتفاقيات ولا محاضر لوزارة الصناعة .

من ناحيتهم طرح تجار البيض بعض المعوقات والإشكاليات التي تواجههم ومنها ارتفاع تكلفة سعر الاستيراد الخارجي حتى وصولها إلى ميناء الحديدة وصولا إلى المستهلك .. متطلعين إلى وجود حلول بديلة لتخفيف من حجم هذه التكاليف وتعاون كبار التجار والمنتجين في الالتزام بمحاضر الوزارة والاتفاق على تسعيرة موحدة دون زيادة أو نقصان