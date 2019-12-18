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عدن - ياسمين التهامي - "صور" لن تصدق كيف ظهرت؟!! ... إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” صورة وفيديو جديداً للإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وبدت في المقطع وهي تحتفل بيوم ميلادها برفقتهما على أنغام موسيقى الكمان وأمام قالب حلوى زيّن بمجسم لهن وبأسمائهن.

وتوجهت الأنظار إلى ابنتها الصغرى التي ظهرت بشعر قصير جداً وهو ما عرضها لموجة من التنمر حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها لا تبدو فتاة بل ولداً.

ومما جاء في التعليقات: “بلاها كاميليا تقول ولد” و”بنتها مسويتها ولد ناقصها شماغ” و”بنتها الصغيرة مسكينة ليش خلتها بدون شعر”.

كما تناولت بعض التعليقات شكل الإعلامية حيث اعتبر بعضهم أنها تعرضت للتشوه بسبب عمليات التجميل وركز آخرون على ملابسها القصيرة لافتين إلى أن ابنتيها أكثر احتشاماً منها.

ويشار إلى أن حليمة نشرت صورة التقطت لها مع ابنتيها على حسابها على “إنستغرام” وأرفقتها بالتعليقين: “إنه يوم ميلادي” و”الله يحفظكم يا رب”.

جديد اب برس :

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