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عدن - ياسمين التهامي - تحرك قوي وصارم سينهي تواجدهم بشكل كامل في عدن ... السعودية تقصم ظهر الزبيدي

أفاد مصدر مطلع بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاربعاء، بأن قوات التحالف العربي أقرت إيقاف رواتب القوات التابعة للانتقالي.

وذكر المصدر بأن اللجنة السعودية أوقفت عمل إدارة المالية وشؤون الافراد والقوى البشرية في الحزام الامني بعدن ووجهت بمنع صرف رواتبهم. جديد اب برس : Advertisements

واشار المصدر إلى أن التحالف اشترط تسليم الاسلحة مقابل تسليم المرتبات.

وكانت مصادر، قالت أن التحالف العربي منع مدير أمن عدن شلال شائع ورئيس مكافحة الارهاب يسران المقطري من العودة إلى المدينة.

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