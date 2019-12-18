شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر من قضية خاشقجي .. وثيقة مسربة تكشف تورط مدير مكتب محمد بن سلمان في قضية حساسة .. وأمريكا تبدأ التحقيق فورًا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

كشفت وثيقة مسربة، عن تورط بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية خطيرة تحقق فيها وزارة العدل الأمريكية.

وبحسب الوثيقة، التي نشرها الصحفي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، زيد بنيامين، عبر حسابه على "تويتر"، أن بدر العساكر، تربطه علاقة شراكة بالمتهمين بالتجسس على شركة "تويتر" لصالح السعودية.

وعمل "العساكر" وشخصية أخرى مقربة من "بن سلمان" عبر شركات استثمار مثل "عشرون" وغيرها على تمرير تمويل ولي العهد السعودي المبطن للشركات العاملة في التكنولوجيا والأمن السيبراني والتسويق الإلكتروني.

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وأضاف "بنيامين": أن من بين تلك الشركات واحدة تابعة لـ"أحمد الجبرين المطيري"، المتهم بتجنيد "على الزبارة" والتنسيق مع "أحمد أبو عمو" للتجسس داخل شركة "تويتر".

وأضاف: أن "العساكر"، المولود في 25 يونيو/حزيران 1974، اشترى نسبة 60% من شركة "سماءات" التابعة لـ "الجبرين"، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأن الأخير زار الولايات المتحدة في 2014 لتوقيع اتفاقيات.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "أبو عمو" و"المطيري" و"الزبارة"، باخترق حسابات أكثر من 6 آلاف مستخدم لـ"تويتر"، من بينها معارضين للسعودية.

تظهر الوثيقة التي ننشرها اليوم حصريًا بأن العلاقة بين بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي وأحمد الجبرين المطيري المتهم بتجنيد على الزبارة والتنسيق مع احمد ابو عمو للتجسس داخل تويتر لمصلحة #السعودية قد تعدت الإرشاد والتوجيه الى مرحلة الشراكة.

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