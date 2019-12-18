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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..منظمة دولية تثلج صدر الرئيس هادي وتقصم ظهر عيدروس الزبيدي بتوجيه اتهامات خطيرة اربكت كل حسابات الانتقالي ودفعتهم لاتخاذ هذا الاجراء العاجل

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