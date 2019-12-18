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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة لليمنيين عشاق الفلفل الحار ( البسباس )...هذا النوع من البسباس يجعلك فحل مثل الثور وتعاشر زوجتك في اي وقت ويبعدك عن الشيخوخة المبكرة

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كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لليمنيين عشاق الفلفل الحار ( البسباس )...هذا النوع من البسباس يجعلك فحل مثل الثور وتعاشر زوجتك في اي وقت ويبعدك عن الشيخوخة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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