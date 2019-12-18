شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..السعودية تقصم ظهر احد اركان الشرعية وتطيح به من منصبه..والرئيس هادي والجنرال الاحمر مذعورين وخائفين والاعلامي البارز انيس منصور يفضح الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السعودية تقصم ظهر احد اركان الشرعية وتطيح به من منصبه..والرئيس هادي والجنرال الاحمر مذعورين وخائفين والاعلامي البارز انيس منصور يفضح الجميع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..السعودية تقصم ظهر احد اركان الشرعية وتطيح به من منصبه..والرئيس هادي والجنرال الاحمر مذعورين وخائفين والاعلامي البارز انيس منصور يفضح الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.