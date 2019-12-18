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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..شاهد بالصورة الزبيدي يخضع لهذا العدو اللدود للامارات والانتقالي ويستسلم لكل شروطه رغم اعلان ولائه المطلق للرئيس هادي ( ليس الميسري ولا الجبواني )

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