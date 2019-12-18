شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" فجر غضب واسع في مواقع التواصل بالمملكة ... ظهور جريء للناشطة السعودية فوز العتيب "بالشورت فقط" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #اتجاهات#فوز_العتيبي: أهم شيء إن ما يكون في "انحلال" وباقي الأشياء حرية، ولا أقبل العلاقات المتعددة لا من المراة ولا من الرجل، ولا بالحلال ولا بالحرام.. والتعدد مثل الخيانة بالنسبة لي..@nadinealbdear

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