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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...القشيبي يوجه طعنة غادرة تقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وتهز كل اركان الشرعية لكنها تجعل عبد الملك الحوثي يطير من شدة الفرح

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان...القشيبي يوجه طعنة غادرة تقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وتهز كل اركان الشرعية لكنها تجعل عبد الملك الحوثي يطير من شدة الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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