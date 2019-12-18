الوزير عطية يشيد بخدمات مؤسسة مطوفي للحجاج اليمنيين بالموسم الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

أشاد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، بجهود مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في تقديم الخدمات للحجاج اليمنيين بالموسم الماضي.



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد اكد الوزير خلال لقاءه ،اليوم، ممثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر المطوف محمد معاجيني، على الاهتمام الذي يجده الحاج اليمني منذ وصوله وحتى مغادرته.

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وأشار الوزير عطية الى ان الاهتمام والخدمات المقدمة من الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ليس غريبا على المملكة التي عرفت عنها عبر التاريخ فتح أبواب الحج للجميع دون تفرقة.

وناقش اللقاء الخدمات التي ستقدم لقرابة 24250 ألف حاج يمني، والطريق الأمثل لتقديم أجود الخدمات على كل الأصعدة.

ووقع الطرفان المحاضر الرسمية التي تضمنت أعداد الحجاج والخدمات المقدمة في موسم حج 1441هـ.