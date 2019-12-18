البحسني يوقع اتفاقية توريد وتنفيذ أعمال الربط المنزلي لمباني مدينة الشيخ خليفة بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وقع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اتفاقية توريد وتنفيذ أعمال الربط المنزلي لمباني مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان غربي مدينة المكلا الذي تنفذه هاجكو للتجارة والمقاولات وتشرف عليه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق ساحل حضرموت بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 63,539,70 دولار (ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون دولار امريكي وسبعون سنت).

Advertisements ونصت الإتفاقية على قيام الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذ أعمال التوريد والتنفيذ الخاصة بمشروع الربط المنزلي لمباني مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بحسب جدول الكميات والمواصفات المحددة والمنصوص عليها في الاتفاقية خلال فترة زمنية تمتد لـ3 أشهر تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول المنفذ للمشروع. حضر التوقيع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق ساحل حضرموت المهندس وهيب غانم.

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