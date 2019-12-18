لقاء كوالالمبو .. محاولة إخوانية إيرانية لإستهداف العالم الإسلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

تبدأ اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أعمال لقاء دعت إليه الحكومة الماليزية تحت مسمى مناقشة أزمات المسلمين وقضاياهم، بترتيب من تركيا وإيران اللتان كانتا أولى الدول اللتان لبتا الدعوة .



وأعتبر مسؤولون في منظمة التعاون الإسلامي، إنعقاد هذ اللقاء الذي لم تكشف أجندتها حتى الآن إستهداف مباشر للعالم الإسلامي من خلال إيجاد مظلات أخرى غير المنظمة لتكون منبر مناقشة قضايا المسلمين في العالم .

وسعى قطبي التطرف الديني في المنطقة إيران وتركيا راعية الإخوان والمعروف بعدائهما للمملكة العربية السعودية إلى محاولة إنجاح فعاليات هذا اللقاء التي رفض قرابة 47 زعيماً إسلامياً حضورها .

ويرى مراقبون أن تركيا وإيران حاولتا الإستفادة من دعوة ماليزيا لشق عصا المسلمين وإستهداف المملكة العربية السعودية التي تعد راعية العالم الإسلامي وتحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي .

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وأضافوا ان البلدين المعروفين بتطرفهما وعدائهما للسعودية سعيتا بشكل حثيث لإنجاح فعاليات هذا اللقاء ولكنهما فشلتا بسبب رفض زعماء البلدان الإسلامية التجاوب معهما وإصرارهم على ضرورة أن تكون منظمة التعاون الإسلامي هي الراعية لهذه الفعالية .

وعلى الرغم من نفى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أن تكون بلاده تستهدف من عقد لقاء كوالالمبور الذي بدأ الأربعاء تولي دور منظمة التعاون الإسلامي، إلا أن باكستان وإندونيسيا اعتذرتا عن عدم حضور اللقاء الذي سيشارك فيه قادة تركيا وإيران وقطر بالإضافة لماليزيا.

وأثار اللقاء انتقادات واسعة لما وصفه قادة وسياسيون بأنه مسعى لشق الصف الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أثارت مشاركة شخصيات متطرفة من دول عدة، انتقادات واسعة.

ولم يتم نشر أجندة لقمة كوالالمبور، لكنها يتوقع أن تتناول بعض النزاعات القائمة منذ زمن طويل في إقليم كشمير، وفي الشرق الأوسط والصراعات في سوريا ومحنة الروهينغا في ميانمار وغيرها.

وقال أمين عام المنظمة، يوسف العثيمين، إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب.

كما ندد بعقد القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا، مشدداً على أن منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين وآليتها تسمح بعقد أي اجتماعات داخلها.