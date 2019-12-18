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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي يعتزم بيع منازل هادي ونائبه ومسؤولي الشرعية بذريعة دفع المرتبات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
تعتزم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بيع منازل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه، علي محسن الأحمر، ومسؤولي الشرعية المتواجدة في العاصمة صنعاء بذريعة حل مشكلة الرواتب .
جاء ذلك على لسان رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للميليشيات، محمد علي الحوثي، الذي قال في تغريدة له بتويتر، أقترح على مجلس النواب أن يضع قانون يسمح ببيع بيوتهم ودفع قيمتها للموظفين رواتب ابتدء من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤول" .
ودعا عناصره إلى الكشف عن المنازل الخاصة بالمسؤولين للإستعداد لبيعها .
وترفض ميليشيا الحوثي الإنقلابية دفع مرتبات الموظفين في القطاع العام منذ سنتين على الرغم من الإيرادات المالية الكبيرة التي يتحصلون عليها ويقومون بتوجيهها لدعم عملياتهم العسكرية والإثراء وإقامة المشاريع الخاصة .
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