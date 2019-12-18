نشطاء وسياسيون يطالبون بـ #حل_حزب_الاصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

طالب نشطاء وسياسيون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، بـ"حل حزب الإصلاح" وذلك عبر هاشتاج أطلق مساء اليوم وحظي بتفاعل كبير .



ويهدف إطلاق الهاشتاج، التوضيح للرأي العام وصناع القرار ضرورة حظر حزب الإصلاح الإخواني اليمني لان حل هذا الحزب ومحاسبة قياداته سيحل أغلب مشاكل اليمن والجنوب وسيساهم الحظر في استقرار المنطقة .

وقال السياسي الجنوبي، زيد الجمل، أن تنظيم الاخوان المسلمين محظور عالمياً واقليمياً، مشيراً إلى أن فرع التنظيم العالمي للاخوان في اليمن ممثل بحزب الاصلاح يحتضن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وانصار الشرعية الارهابيتان.

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وأكد أن حل حزب الاصلاح اليمني ضرورة عاجلة لحماية المنطقة من خطر الارهابية .

فيما أشار الناشط، عماد باسردة، إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني في تعز ومأرب هو أساسا مليشيات الإصلاح الذي يسيطر عليه التنظيم الدولي للإخوان الذين ولائهم لقطر وتركيا فقط وليس إلى الوطن .. مؤكداً أن هذه الحقيقة التي يجب لصناع القرار تفهمها وبحث بديل لهم إن أرادوا النصر شمالاً .

فيما أكد مالك اليافعي أنه إذا تم حل حزب الإصلاح الإخواني وتم ادراجه بقائمة الجماعات الإرهابية مثلما تم ادراج الجماعة باغلب الدول العربيه سوف نلاحظ الفارق والتحسن بجميع المجالات فوجودهم خراب ودمار وارهاب ومجاعات وبحل حزبهم يكمن الحل .