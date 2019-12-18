الجريري يطلع على سير أعمال التوسعة الجديدة والتشطيبات النهائية في المركز الصحي بالحامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اطلع المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري صباح اليوم على سير الأعمال الأنشائية والتوسعة الجديدة في المركز الصحي بمدينة الحامي الذي يتكون من ثلاث غرف عمليات وغرفة للعناية مركزة واقسام رقود تتسع لعدد 50 سرير.



وطاف مدير عام صحة ساحل حضرموت بالاقسام الجديدة والطواري التوليدية والمختبر وتعرف من مدير المركز نور الدين المقدي والوالد عبدالله حبيشان وكيل المتصدق المرحوم عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد على مستوى الانجاز والتجهيزات المطلوبة والكادر الفني والاداري تمهيدا لإفتتاح المشروع الذي سيخفف من معاناة المرضى وسيقدم خدمة طبية بطاقة استيعابيه لـ50 سرير، الأمر الذي يؤهله للعمل وترفيعه الى مستشفى.

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كما زار الدكتور الجريري سكن الأطباء والملحقات الاخرى التي لها علاقه بالخدمات الجديدة التي سيقوم بها مستشفى الحامي في المستقبل القريب.

ونقل مدير عام صحة ساحل حضرموت لوكيل المتصدق شكر واهتمام السلطه المحليه بالمحافظه متمثله باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتقديره لتفاعل المتصدقين واهتمامهم بدعم هذا المشروع الحيوي والهام، كما اجرى اتصال هاتفي مع ورثة المتصدق الراشد شكرهم الدكتور الجريري على الجهود المبذوله والخدمات المقدمه والمساهمه الفاعله في تحسين الخدمات الصحيه في المحافظه سواء في مدينة الحامي او مستشفى الديس الشرقية أو الوحدة الصحية في منطقة يضغط، متمنيا لهم التوفيق والاجر والثواب وعائلتهم الكريمه.

واكد الدكتور الجريري خلال زيارته استعداد السلطات الصحيه بالمحافظه بالقيام بواجبها والعمل على ادخال المشروع للخدمه ضمن النظام الصحي ودعمه بكادر صحي وموازنه تشغيلية وافتتاح المشروع في اقرب فرصه وبعد استكمال توريد ماتبقى من تجهيزات مع مطلع العام الجديد 2020م.