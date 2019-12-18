مصافي عدن تعلن عن أول مناقصة فصلية لشراء وقود لمحطات الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

أعلنت شركة مصافي عدن، اليوم الثلاثاء، عن إنزال مناقصة عامة فصلية لشراء وجود لمحطات الكهرباء تكفي لثلاثة أشهر .



وتضمنت كميات المناقصة الجديدة شراء 120 الف طن من مادة الديزل، و90 الف طن مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء .

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وأشترطت المناقصة أن تقدم العروض بالدولار الأمريكي وأن تقدم العطاءات على أساس اسعار البلاتس لمنطقة الخليج المسجلة .. مشددة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن وأن تقدم الشركات المحلية ضمان بنكي وترفق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول.

وحددت المناقصة يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020م لفتح مظاريف العروض في مبنى الإدارة المركزية لشركة مصافي عدن وبحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتقدمين لها أو من يمثلهم .

ويأتي إنزال هذه المناقصة بعد تشكيل الحكومة للجنة متخصصة قامت بإعداد لائحة جديدة لإعداد المناقصات بهدف كسر إحتكار عملية الإستيراد وفتح السوق أمام مختلف الشركات للمنافسة