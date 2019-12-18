شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد ثابت جواس يطلع الزُبيدي على جاهزية محور العند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 اطلع قائد محور العند، قائد اللواء 131 مشاة، العميد الركن، ثابت مثنى جواس، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، على مستوى جاهزية قوى المحور وسير المعارك في جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الانقلابية.

Advertisements وأكد العميد جواس جهوزية منتسبي محوو العند واللواء 131 مشاة لخوض المعارك والدفاع عن الوطن ومكتسباته الغالية وتنفيذ كل مايوكل إليهم من مهام للدفاع عن الوطن. وثمن اللواء الزُبيدي الجهود التي تقوم بها قيادة وأفراد اللواء 131 مشاة، مشيداً بالأدوار البطولية التي سطرها أبطال اللواء في مواجهة قوى الغزو الحوثي ومشروعها الإمامي الكهنوتي البغيض التي أردات أن تفرضه على شعبنا بقوة السلاح للعودة به إلى عصور الجهل والتخلف والظلام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد ثابت جواس يطلع الزُبيدي على جاهزية محور العند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.