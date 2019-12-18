رئيس فريق الإنتقالي في الرياض يلتقي السفير الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، رئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، الدكتور ناصر الخبجي، ظهر اليوم في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السيد كانغ يونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن والبعثة المرافقة له.

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وفي اللقاء، أطلع الدكتور الخبجي السفير الصيني ومرافقيه وأطلعهم على إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، وما تم تحقيقه، مؤكداً حرص قيادة المجلس برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، على تنفيذ كل بنود الاتفاق، شاكراً دور المملكة العربية السعودية على كل ماقدموه وما يقدمونه في هذا الأمر .

وبدوره شكر سعادة السفير الصيني، الدكتور الخبجي والوفد المرافق له، مثنياً على دور المجلس الانتقالي، ومبدياً إعجابه بعمل المجلس ودوره في مكافحة الإرهاب، وسعادته بالخطاب المسؤول من قبل مسؤولي ووفد المجلس، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التأخير.