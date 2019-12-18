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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنطلاق بطولة كأس الهبة لأندية حضرموت لكرة القدم الجمعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تنطلق يوم الجمعة القادم الـ 20 من ديسمبر الحالي بملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا بطولة كأس الهبة لأندية حضرموت لكرة القدم , التي ينظمها فرع اتحاد كرة القدم بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية للاحتفاء بالذكرى الـ 6 لاستشهاد المقدم "سعد بن حمد بن حبريش" ، وانطلاق الهبة الشعبية الحضرمية , بمباراة يتقابل فيها فريقا وحدة المكلا مع نظيره نهضة الريدة بمديرية غيل بن يمين.
وحدد المنظمون انطلاق هذه البطولة في الـ 20 ديسمبر توافقًا مع رمزية هذا اليوم المجيد في تاريخ حضرموت , حيث هب الحضارم في مختلف المناطق , ريف ومدينة , في مثل هذا اليوم الـ 20 ديسمبر 2013م , لرفض الظلم والاستبداد وكسر الهيمنة.
ويأتي تنظيم هذه البطولة الرياضية في كرة القدم ضمن برنامج الاحتفاء بهذا الحدث العظيم الذي أعدته اللجنة التحضيرية المختصة , وتضمن على اقامة احتفال , وندوة توثيقية يوم السبت القادم (21 ديسمبر) بقاعة الفخامة بالمكلا تتمحور حول أحداث الهبة الحضرمية ما قبل وما بعدها ويشارك في تقديم أوراقها العلمية والبحثية مختصون وأكاديميون من أستاذة الجامعات وكذا معرض للصور تحتضنه يوم الأحد القادم (22 ديسمبر) قاعة حضرموت للصور والمعارض بالمكلا , إلى جانب فعاليات جماهيرية وثقافية تحتضنها مدينة سيئون عروس وادي حضرموت بهذه المناسبة .
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