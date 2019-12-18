المؤسسة الطبية توعي 30 صحياً في عدن بمرض الجذام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

نظمت المؤسسة الطبية الميدانية بعدن ،اليوم، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية،الدورة التنشيطية التوعوية الخاصة بمرض الجذام بتمويل منظمة جلارا الألمانية.



وتهدف الدورة إلى اكساب 20 مشارك ومشاركة من العاملين في القطاع الصحي بعدن معارف ومفاهيم حول مستوى التحسس التشخيصي في اكتشاف حالات الجذام ، والتعرف على المعلومات والإحصاءات المتعلق بالجذام على مستوى العالم .

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وأكد مدير عام الترصد الوبائي بوزارة الصحة الدكتور ادهم عوض، أهمية الدورة التنشيطية في دعم جهود وزارة الصحة بمكافحة السل بالمحافظات المستهدفة .. مشيراً الى حرص إدارة الترصد الوبائي لنجاح البرامج التوعوية للوصول إلى الاهداف المنشودة لتخلص من الأمراض المعدية وبمقدمتها السل والجذام .

وثمن عوض جهود وتعاون المؤسسة الطبية الميدانية مع مشروع مكافحة الجذام الذي تموله منظمة جلارا الألمانية في دعم البرامج التوعوية الصحية.

من جانبه اوضح مدير مشروع دعم برنامج السل و الجذام في اليمن الدكتور سالم الجفري ، بأن المشروع يستهدف خلال يومين 40 مشارك ومشاركة من العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة عدن لغرض الوصول إلى التقدير الصفري لانخفاض مرض السل والجذام للخطة الخاصة للفترة من 2020 الى 2030 م .. لافتا الى أن برنامج المشروع ينفذ بأربع محافظات تشمل عدن و لحج وتعز والضالع .