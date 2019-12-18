شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يطلع على التحضيرات لانعقاد مؤتمر فرع نقابة المهندسين بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 المكلا - الخليج 365 أطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم على التحضيرات للمؤتمر العام لفرع نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة المقرر عقده في يناير القادم.

وأستمع الوكيل بن حبريش من رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية على الترتيبات والتحضيرات الجارية للمؤتمر الذي سيشارك فيه نحو 700 مهندسًا ومهندسة. Advertisements وأوضح رئيس اللجنة المهندس عمر مبروك مخير الأنشطة الجارية من حصر المهندسين وصرف البطائق الإلكترونية لهم. وحث وكيل أول حضرموت على التحضير الجيد لانعقاد المؤتمر العام لفرع النقابة وانتخاب هيئاتها التنفيذية بما من شأنه تنظيم العمل المهني , وتقديم الخدمات للمهندسين الذين يعدون بناة الأوطان.

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