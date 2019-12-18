شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال والسويد يناقشان عملية تخفيف عبء الديون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 مهد محمد علي أجرى رئيس الوزراء الصومالي ، حسن علي خيرى ، محادثات مع وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليندي في جنيف يوم الثلاثاء.

وركز الاجتماع على هامش المنتدى العالمي للاجئين على دعم الدولة الاسكندنافية لعملية تخفيف عبء الديون في الصومال. Advertisements واتفق البلدان على التعاون الوثيق في إجراءات إلغاء الديون التي تعد بالغة الأهمية لمشاركة الصومال مع المؤسسات المالية الدولية لصناديق إعادة الإعمار. وتساعد ستوكهولم التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية وثيقة مع مقديشو في مختلف المجالات بما في ذلك إعادة البناء والإصلاحات الاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال والسويد يناقشان عملية تخفيف عبء الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.