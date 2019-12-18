"صور" وفاة ممثله مصريه مشهورة يومنا هذا

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عدن - ياسمين التهامي - "الاسماء " تراجعو عن حضور القمة الخليجية في ال



جاء أول أعمالها في السينما من خلال فيلم الوسادة الخالية "1957" مع صلاح أبو سيف، وباب الحديد "1957" مع يوسف شاهين.

شاركت بعدها في الكثير من الأعمال منها "شاطئ الحب، لوعة الحب، الخرساء، عروس النيل، ثورة البنات، مصرع كليوباترا، الرجل الغامض، نساء ضائعات".

في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، انتقلت للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية والمشاركة بدبلجة الرسوم المتحركة، وشاركت في عدة أعمال منها: "ليدي أوسكار، مغامرات نحول بشار، الرجل الحديدي، لوسي، الأمير والنهر".



عادت للعمل في مصر في نهاية الثمانينيات مرة أخرى، وقدمت عدة أعمال منها: "شباب على كف عفريت" في أول أعمال محسن محي الدين الإخراجية، وشاركت في مسلسل القضاء في الإسلام.

ظهرت بدور أم إيمان في فيلم همام في أمستردام، والدة إيمان "رحاب الجمل"، التي كان يريد همام "محمد هنيدي" الزواج منها.

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كما قدمت دور والدة نادر "محمد هنيدي" في فيلم جاءنا البيان التالي، واشهرت بإفيه: "عامل ايه يا أوزعة إنت وهو"



وكان آخر أعمالها المشاركة في مسلسل فرقة ناجي عطا الله، مع الفنان عادل إمام، من إخراج رامي إمام، في دور "أم أمين".