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عدن - ياسمين التهامي - خطير جداً.. احذر من هذه العلامة في الوجه مؤشر قوي على الإصابة في بسرطان

كشف موقع LungCancer.net عن عدة أعراض مبكرة لسرطان الرئة منها تورما في الوجه والرقبة، عندما يضغط الورم على الوريد، الذي يمتد من الرأس إلى القلب، في ما يسمى أعراض متلازمة الوريد الأجوف، أو انسداد الوريد الأجوف العلوي، الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب”. وأضاف الموقع: “يمر الوريد الأجوف العلوي بالقرب من الجزء العلوي من الرئة اليمنى، وكذلك بالقرب من العقد اللمفاوية في تجويف الصدر. وقد تتداخل الأورام الموجودة في الرئة أو حولها أو في الغدد الليمفاوية مع عمل الوريد الأجوف العلوي، ما يمنع التدفق الطبيعي للدم”.

ويقول الموقع إن انسداد الوريد الأجوف العلوي غالبا ما يكون بسبب الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الرئة أو الثدي أو الغدد الليمفاوية أو الخصية، أو سرطان الغدة الدرقية.

وبين أنه يمكن أيضا أن يحدث انسداد الوريد الأجوف العلوي بسبب حالات غير سرطانية، مثل التهابات الرئة والتهاب الوريد وعدوى فطرية. وتتطور أعراض انسداد الوريد الأجوف بشكل سريع أو تدريجي، حيث تشمل الأعراض المبكرة تورما حول العين أو في الوجه، وخاصة في الصباح.

وأشار إلى أنه من حين لآخر، يمكن أن يؤدي انسداد الوريد الأجوف العلوي إلى ظهور أعراض الدوار والصداع، والاضطرابات البصرية والإغماء واحمرار في الوجه، وغيرها. وبغض النظر عن الأسباب، يعد هذا الانسداد خطيرا وقد يهدد الحياة، حيث يتطلب الأمر عناية طبية فورية.

كما ذكر الموقع أعراض أخرى لسرطان الرئة: مثل ” سعال مصحوب بالدم، صعوبة التنفس، التعب غير المبرر وفقدان الوزن، توجع أو ألم عند التنفس أو السعال”. جديد اب برس : Advertisements تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة

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